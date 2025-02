Coutinho vira dúvida para a sequência do Carioca após ser substituído com dores contra o Fluminense

Deste modo, o meia passa a ser dúvida para a sequência de jogos do Vasco. A equipe terá pela frente o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, em São Januário.

O Vasco está com 13 pontos, na terceira posição do Campeonato Carioca. No entanto, os cruzmaltinos podem terminar a rodada fora da zona de classificação para as semifinais.