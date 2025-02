Corinthians pode garantir classificação antecipada no Paulista se vencer Derby; veja cenário

Desta forma, o Timão atingiria 21 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Leão ou pela equipe de Ribeirão Preto. Os comandados de Ramón Díaz, portanto, iriam garantir pelo menos o segundo lugar do grupo, o que já lhes assegura a classificação ao mata-mata.

A Inter de Limeira, em caso de empate com a Lusa, até poderia igualar a pontuação do Corinthians, mas perderia no quesito número de vitórias - primeiro critério para desempate.

Este é o único cenário que coloca o Corinthians na próxima fase do Paulistão de forma antecipada. Já em caso de vitória da Inter de Limeira sobre a Portuguesa, o time alvinegro precisaria vencer o São Bernardo no domingo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada, para confirmar a vaga - isso, claro, contando com o triunfo no Derby.

O duelo com o arquirrival Palmeiras está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque. O Corinthians, na sequência, enfrentará São Bernardo (casa), Santos (casa), Portuguesa (fora) e Guarani (casa).

A classificação antecipada ajuda o planejamento da comissão técnica de Ramón Díaz, uma vez que o Timão terá pela frente o jogo contra o Universidad Central, pela fase preliminar da Libertadores, em meio às rodadas finais do Paulistão. Além disso, visando a tabela geral, a equipe teria a vantagem de decidir como mandante os duelos de mata-mata do Estadual.