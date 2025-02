Comissão técnica da Seleção vai à Vila e assiste reestreia de Neymar no Santos

A reestreia de Neymar no Santos chamou atenção do mundo. O atacante, inclusive, foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

Lucas Silvestre, assistente e filho do técnico Dorival Júnior, esteve na Vila Belmiro ao lado do analista João Marcos Soares para acompanhar o empate de 1 a 1 do Peixe com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Neymar entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.