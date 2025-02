Comissão do Corinthians lamenta expulsão em Derby e projeta retorno de Garro contra o São Bernardo

A comissão técnica do Corinthians lamentou a expulsão do atacante Yuri Alberto no empate com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. O auxiliar Emiliano Díaz entendeu que a desvantagem numérica condicionou o final do duelo. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz confirmou que terá o retorno de Rodrigo Garro para o jogo diante do São Bernardo, no próximo domingo.

Após um primeiro tempo de muita pressão do Palmeiras, o Corinthians mudou de esquema tático para a etapa final, com a entrada de mais um zagueiro. O time pouco sofreu com a alteração, mas viu o cenário do Derby mudar com a expulsão de Yuri Alberto, por simulação.

"Queríamos atacar mais por fora, fazer um jogo amplo. A expulsão derrubou tudo que planejamos. Não gostamos de empatar, queríamos ganhar. Mas com 10, se você tira um ponto, e são quatro pontos de seis, nos favorece. Gostamos de ganhar, mas infelizmente a expulsão condicionou o jogo", disse Emiliano.