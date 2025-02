Com três de Ferran Torres, Barcelona atropela Valencia e vai às semis da Copa do Rei

OS GOLS

O Barcelona inaugurou o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda, Baldé fez um belo lançamento em profundidade para Ferran Torres, que, dentro da área, tocou com a perna direita de primeira para o fundo das redes.

Aos 16 minutos, o Barça marcou pela segunda vez. Raphinha recebeu dentro da área, girou e encontrou Yamal, que finalizou de primeira para a bela defesa de Dimitrievski. No rebote, Ferran Torres não desperdiçou a oportunidade e cravou mais um.

Os visitante marcaram pela terceira vez aos 23 minutos. Pedri lançou para Fermín Lopez, atrás da defesa do Valencia. O jogador limpou o goleiro Dimitrievski com um toque e mandou, na sequência, a bola para dentro do gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, o Barcelona deixou o quarto. Pedri lançou para Raphinha, que, na meia-lua da grande área, escorou a bola para Ferran Torres. O camisa 7 catalão, com liberdade, finalizou de perna direita, no canto de Dimitrievski, que não alcançou.

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Barcelona deixou a quinta bola na rede. Raphinha limpou a marcação dentro da área e passou para Yamal, que estava logo atrás. A joia espanhola bateu de perna esquerda e o goleiro Dimitrievski aceitou.