Clássico entre Palmeiras e Corinthians é adiado em 30 minutos por conta de fortes chuvas

"A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30", informou a FPF.

? Paulistão (@Paulistao) February 6, 2025 O Palmeiras começa essa rodada fora da zona de classificação para as quartas de final do Estadual. Isso porque a Ponte Preta venceu na última quarta e ultrapassou o Alviverde. No momento, o Verdão tem 11 pontos e está atrás de São Bernardo, com 15, e Ponte Preta, com 12. Os comandados de Abel Ferreira chegam de uma vitória por 4 a 1 sobre o Guarani.