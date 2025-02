Botafogo acerta contratação em definitivo de atacante destaque da base

Vínculo definitivo! ??

O Botafogo acertou a contratação de maneira definitiva de Kauan Toledo até o final de 2028. Atacante de 18 anos, Toledo chegou ao Glorioso em março de 2024 e teve grande destaque, contribuindo com 12 gols e nove assistências. Vamos com tudo, garoto! ??... pic.twitter.com/Im9WreM0w5

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 6, 2025

"Eu estou muito feliz em realizar mais um sonho de criança. Me sinto motivado para me dedicar ainda mais e muito agradecido pela valorização e oportunidade. Quero poder ajudar ainda mais meus companheiros e honrar a camisa e a torcida incrível do Botafogo. Não vai faltar esforço, comprometimento e dedicação, para quando tiver oportunidade na equipe profissional eu possa corresponder bem", comentou Kauan.

"Estamos muito entusiasmados com a performance apresentada pelo Toledo durante o ano, a qual nos deixou confiantes para que acertássemos sua vinda em definitivo. É um atleta comprometido que, seguindo nesse caminho, nos possibilita enxergar mais à frente sua projeção para o mais alto nível de rendimento", destacou Léo Coelho, Diretor de Coordenação de Futebol.

O Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o Nova Iguaçu, no Estádio Moça Bonita. O duelo é válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca e começa às 21h45 (de Brasília).