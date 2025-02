Auxiliar do Santos revela surpresa com atuação de Neymar em reestreia "mais do que boa"

O jogador de 33 anos entrou logo na volta do intervalo. O camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

"Um jogador como ele tem que jogar, não pode estar no banco. A gente poderia colocar para jogar 30 minutos, mas vimos que podia mais e jogou em alto nível. Ficamos feliz pelo que vimos", comentou Pedro Malta.

Neymar, porém, sofreu com as pancadas. Ele recebeu diversas faltas dos adversários. O auxiliar afirmou que isso é do jogo e não tem como evitar.

"Não temos que nos preocupar com isso (pancadas), é uma circunstância e uma arma que o adversário pode utilizar. Se você não está perto do Neymar, é um jogador muito perigoso. O adversário ser agressivo é do jogo, não dá para controlar. É do jogo", comentou.

Com o empate, o Santos aparece na liderança do Grupo B do Paulistão, com oito pontos, um a mais que o Guarani, que está em segundo. Portuguesa, com seis, e Red Bull Bragantino, com cinco, completam a chave.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).