Athletico-PR vence o São Joseense e se aproxima do mata-mata do Paranaense

O Athletico-PR abriu o caminho da vitória aos 33 minutos do primeiro tempo. Após passe de Alan Kardec, Leozinho correu do meio de campo até a área e bateu no cantinho do goleiro do São Joseense para marcar seu primeiro gol com a camisa do Rubro-Negro.

O São Joseense, contudo, surpreendeu e empatou o jogo ainda na primeira etapa. Aos 46, Thomaz arriscou de longe e parou em defesa de Santos, que espalmou a bola para o meio. Thomasel aproveitou o rebote e deixou tudo igual em Curitiba.

Incomodado com o resultado, o Furacão voltou bem do intervalo e, aos quatro minutos da etapa final, retomou a vantagem na partida. João Cruz disparou e abriu o jogo para Luiz Fernando, que devolveu para o meia na entrada da área. O jogador bateu para o gol e contou com desvio na marcação antes da bola entrar.

Seis minutos depois, o Athletico-PR chegou ao terceiro gol. O árbitro assinalou pênalti para os donos da casa após Falcão ser derrubado na área. Alan Kardec bateu no canto, converteu a cobrança e deu números finais ao duelo.