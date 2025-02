Artur Elias faz convocação e analisa novo ciclo na Seleção Brasileira feminina

Nesta quinta-feira, Artur Elias fez a primeira convocação do ano na Seleção Brasileira com 30 atletas para um período de treinamentos, visando a Copa América em julho de 2025 e a Copa do Mundo feminina em 2027. Entre 17 e 26 de fevereiro, as jogadoras treinarão no Centro de Treinamento Almirante Heleno Nunes, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Seleção realizou dois amistosos contra a Austrália e outros dois com a Jamaica.