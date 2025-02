Artilheiro nos clássicos de 2024, Flaco López chega para Derby em baixa e tenta se recuperar no Palmeiras

O atacante Flaco López terminou 2024 como artilheiro do Palmeiras e também como maior marcador do clube nos clássicos disputados no último ano. O argentino chega para o jogo contra o Corinthians em baixa e tenta se recuperar em meio aos problemas no ataque palmeirense.

Abel Ferreira começou o ano fazendo um rodízio no elenco em função da pré-temporada apertada e com objetivo também de dar rodagem ao elenco, que terá um calendário apertado durante o ano. Em 2025, Flaco disputou três jogos e não participou do primeiro clássico do ano: a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Viva Sorte.

Flaco foi titular no empate com o Noroeste e na derrota para o Novorizontino. No 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o argentino saiu do banco de reservas e passou em branco. Na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, não foi utilizado por Abel, que, na coletiva, revelou que o atleta perdeu cinco quilos de massa durante as férias e ainda busca sua melhor forma.