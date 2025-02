'Estávamos devendo ao torcedor', diz Arias após vitória do Flu sobre Vasco

O Fluminense terá mais um clássico na próxima rodada do Estadual. Os tricolores encaram o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. A bola rola às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Carioca.

Classificação e jogos Carioca

Com 10 pontos, a equipe comandada por Mano Menezes precisa da vitória para não se complicar visando as semifinais do Carioca.