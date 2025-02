Após vitória, Roger Machado explica time alternativo do Internacional e projeta clássico contra o Grêmio

???????? ? ????? ?? ????! ???

Inter tem grande atuação coletiva, bate o Brasil por 3 a 0, vence a quarta seguida no Gauchão e segue líder do grupo B! Rogel, Vitinho e Valencia marcaram os gols da partida, válida pela quinta rodada estadual. ????

VAMOS! ?? pic.twitter.com/qiHPnB30Vd

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 6, 2025

Com o resultado, o Internacional segue isolado na liderança do grupo B, com 13 pontos conquistados. Depois de estrear com empate, essa foi a quarta vitória seguida do Colorado, única equipe invicta na competição.

O Internacional volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Ídolo do Imortal como jogador, esse vai ser o primeiro clássico do treinador na casa do Tricolor desde que assumiu o Colorado.