Após reestreia no Santos, Neymar se diz chateado com Jesus por fala sobre condição física: "Estava apto"

O astro Neymar fez sua reestreia pelo Santos na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O jogador exalou felicidade após o primeiro jogo no retorno à sua casa, mas não escondeu a chateação com Jorge Jesus, ex-treinador do atleta no Al-Hilal.

Os rumores de que Neymar iria retornar ao Peixe ganharam força após ele não ter sido inscrito por Jesus no Campeonato Saudita. Na oportunidade, o treinador da equipe saudita chegou a dizer que o jogador "não estava conseguindo acompanhar o time fisicamente". O craque havia acabado de retornar de uma grave lesão no joelho.

A declaração abateu o camisa 10 do Santos. Após a partida na Vila Belmiro, ele recordou o episódio e rebateu a fala do comandante.