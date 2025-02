Aos 38 anos, Sérgio Ramos é anunciado pelo Monterrey, do México

No Real Madrid, time pelo qual é ídolo, jogou com jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Modri?, Marcelo, Íker Casillas e Sergio Canales, que atualmente faz parte do elenco do Monterrey. Durante 16 anos, Sergio Ramos foi peça fundamental na defesa da equipe, conquistando cinco títulos de Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes.

O vitorioso zagueiro espanhol estreou na seleção em 2005, com apenas 18 anos, e ao longo de sua trajetória disputou 180 partidas, marcou 23 gols e se tornou o jogador com mais jogos e vitórias pela equipe. Conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012, além da Copa do Mundo em 2010, sendo titular nos sete jogos. No total, participou de quatro edições da Copa do Mundo.