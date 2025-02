A um ano dos Jogos de Inverno, Brasil já tem vaga garantida em Milão-Cortina 2026

"A expectativa agora é continuar treinando forte, fazer bons resultados. Depois do Mundial sub-23, temos o Mundial adulto e também gostaria de fazer um bom desempenho. Depois disso, é ficar treinando e tentar melhorar para, no ano que vem, poder competir nos Jogos Olímpicos. Meu sonho seria entrar no top 30 no sprint das Olimpíadas. É um objetivo difícil de conseguir, mas não impossível. Tem que trabalhar duro para chegar lá", completou Manex, que foi porta-bandeiras da cerimônia de encerramento em Pequim 2022.

Outra vaga bem encaminhada é a de Nicole Silveira, no skeleton. A brasileira vem tendo uma temporada de grandes resultados. No último dia 25 de janeiro, ela conquistou a inédita medalha de ouro no Pan-Americano disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. Antes, havia vencido uma etapa da Copa da Ásia e se tornou a primeira brasileira a medalhar em uma etapa de Copa do Mundo em esportes de inverno, com o bronze em Pyeongchang.