Veja como Gonzalo Plata tem ajudado mais no Flamengo

Titular no final de semana na conquista da Supercopa Rei contra o Botafogo, Gonzalo Plata soma 19 jogos com a camisa do Flamengo e marcou apenas 3 gols. Mas isso não quer dizer que o atleta está decepcionando no time carioca. Ele contribui em outras estatísticas com a camisa do Rubro-Negro.

Segundo dados da SofaScore, Gonzalo Plata atua com qualidade servindo os companheiros. O atacante colombiano já soma 25 passes considerados decisivos e 43% de acerto nos cruzamentos.