Saquon Barkley pode fazer história no Super Bowl e quebrar jejum de 28 anos

O prêmio de MVP é destinado ao melhor jogador da partida. Desde a criação do Super Bowl, em 1966, os quarterbacks dominaram a premiação, vencendo 33 vezes. No caso dos running backs, apenas sete conseguiram, sendo Terrell Davis o último há 28 anos.

Saquon Barkley é considerado por muitos o melhor jogador da atual temporada da NFL. Neste Super Bowl, ele terá pela frente a forte defesa do Kansas City Chiefs, uma das melhores da liga, comandada por Steve Spagnuolo. A boa notícia para os Eagles é que Barkley vem fazendo uma campanha histórica nos playoffs desta temporada, com 442 jardas corridas e cinco touchdowns marcados em apenas três jogos.

A conquista do MVP do Super Bowl por um running back seria histórica não só pelo jejum de quase três décadas, mas também pelo reconhecimento da importância da posição para o jogo. Nos últimos anos, os running backs perderam espaço na NFL, devido aos ataques terem passado a priorizar o jogo aéreo. Nesta temporada, Derrick Henry (Baltimore Ravens) e Saquon Barkley provaram que os corredores ainda são fundamentais para o jogo, e o MVP do Super Bowl para Barkley seria a confirmação disso.

Saquon Barkley fez uma temporada histórica pelo Philadelphia Eagles em 2024. Em seu primeiro ano pela equipe, após seis anos vestindo o uniforme do New York Giants, ele correu para 2005 jardas e 13 touchdowns. Foi ainda o principal nome do ataque dos Eagles na temporada, tendo uma das melhores desempenhos da história da franquia.

Os Eagles inauguraram a temporada jogando no Brasil e vencendo o Green Bay Packers. A equipe terminou o ano com 14 vitórias e apenas três derrotas, garantindo a segunda colocação da Conferência Nacional. Nos playoffs, venceram novamente o Green Bay Packers, depois o Los Angeles Rams e derrotaram o rival Washington Commanders na Final de Conferência.