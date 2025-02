Santos anuncia acordo de patrocínio com a Havan por um ano; veja detalhes

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, celebrou o novo acordo. "A empresa é sinônimo de sucesso, sua associação é uma demonstração de confiança na marca Santos. Juntos seremos muito mais fortes".

Já o dono da Havan, Luciano Hang, vê o patrocínio como histórico para a empresa. "É uma grande honra apoiar o Santos, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. Estamos muito felizes com essa união e confiantes de que este será um ano de grandes conquistas para o time", disse o empresário, que reforçou seu compromisso com o futebol.

"A Havan sempre acreditou e investiu no esporte, especialmente no futebol, o qual somos apaixonados. Estamos entusiasmados com essa parceria e acreditamos que ela será vitoriosa", finalizou.