Rio Open adota chamada eletrônica de linha pela primeira vez

A Chamada Eletrônica de Linha, que se tornou obrigatória em todo o circuito da ATP a partir de 2025, também está chegando à 11ª edição do Rio Open, que será disputada de 15 a 23 de fevereiro. Ela será implantada em todas as quadras de jogo no Jockey Club Brasileiro.

O Electronic Line Calling (ELC) substitui os tradicionais juízes de linha e avisa quando a bola é fora, além de indicar se houve foot fault do jogador, caso ele pise na linha de fundo na hora do saque. A tecnologia é considerada mais precisa do que os olhos humanos.

Além de oferecer precisão nas marcações de quadra, a tecnologia gera também uma quantidade imensa de dados sobre o desempenho dos jogadores. O sistema proporcionará insights valiosos sobre posicionamento, movimento da bola e velocidade de saque, entre outras estatísticas detalhadas.