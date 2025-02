Reinaldo comenta reencontro com o São Paulo: "Como voltar para casa"

Reinaldo reencontrará o São Paulo nesta quarta-feira, defendendo o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo marcou época no Tricolor, ajudando o clube a acabar com um jejum de títulos de oito anos ao vencer o Estadual de 2021, mas agora estará do outro lado do campo, como rival, e pronto para tirar pontos preciosos de sua antiga equipe.

"Ao todo, foram quase oito anos vestindo a camisa do São Paulo. Não tem como ignorar isso. É um clube pelo qual tenho muita gratidão e carinho, então é como voltar para a minha casa, pelos amigos que deixei e os momentos inesquecíveis que vivi. É sempre especial poder estar em um jogo como esse, mesmo que agora seja como adversário", disse Reinaldo.

Essa não é a primeira vez que o lateral esquerdo jogará no Morumbis após deixar o São Paulo. Nas últimas duas temporadas Reinaldo defendeu o Grêmio e enfrentou o Tricolor em três oportunidades, marcando gol em uma delas e somando duas vitórias, além de ter sofrido um revés para seu ex-time.