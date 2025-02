Portuguesa confirma clássico contra o Corinthians pelo Paulistão no Pacaembu

"Vamos jogar na nossa cidade, com o nosso torcedor. Já conseguimos algo parecido no clássico contra o São Paulo e será possível repetir isso agora", completou.

Classificação e jogos Paulista

Além do duelo contra o São Paulo, a Portuguesa também enfrentou o Botafogo-SP como mandante no estádio. A equipe planeja mandar seus jogos no Pacaembu por tempo indeterminado, já que o Canindé está sendo reformado.

Antes de enfrentar o Corinthians, a Lusa tem pela frente os duelos contra Inter de Limeira e Água Santa pelo Paulistão. Já o Timão encara Palmeiras, São Bernardo e Santos no período. A Portuguesa ocupa a terceira posição do Grupo C, com seis pontos, enquanto o Alvinegro lidera o Grupo A, com 18.