Palmeiras x Corinthians: veja quantos ingressos já foram vendidos para o primeiro Derby de 2025

Este será o terceiro jogo do Verdão no Allianz Parque em 2025, o segundo com capacidade reduzida. Antes, na estreia do Estadual, contra a Portuguesa, o Palmeiras também precisou adaptar os setores devido à montagem de um palco. Enquanto isso, o duelo contra o Novorizontino foi alterado para a Arena Barueri por conta de um evento no estádio.

O time de Abel Ferreira vem de vitória, por 4 a 1, sobre o Guarani. O Verdão ocupa a segunda colocação do Grupo D, com 11 pontos, quatro atrás do São Bernardo.