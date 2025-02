Palmeiras x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Paulistão

O Palmeiras ocupa o segundo lugar do Grupo B, com 11 pontos conquistados. A equipe está quatro pontos atrás do São Bernardo, que lidera com 15. Ponte Preta, com nove, e Velo Clube, com cinco, completam a chave.

Do outro lado, Ramón Díaz espera contar com força máxima para enfrentar o rival. O holandês Memphis Depay deve reaparecer entre os titulares. Outra novidade pode ser o lateral direito Matheuzinho, que ficou fora dos últimos jogos por um incômodo na posterior da coxa esquerda.

O meia Rodrigo Garro, em transição física, ainda é dúvida. O venezuelano José Martínez precisou viajar aos Estados Unidos para renovar seu visto de trabalho e, como não treinou com o grupo, deve ficar ausente. Já Maycon e Gustavo Henrique, lesionados, além de Breno Bidon, que defende a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, desfalcam o Corinthians.

A equipe do Parque São Jorge, no momento, detém a melhor campanha do Estadual e lidera o Grupo A, com 18 pontos conquistados. Porém, o segundo colocado Mirassol, com 15 pontos, ainda tem um compromisso a menos. Inter de Limeira, com cinco, e Botafogo-SP, com três, são os outros integrantes da chave.

FICHA TÉCNICA