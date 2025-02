Palmeiras segue preparação para o Derby com treino tático e de bolas paradas; veja provável escalação

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta quarta-feira, os comandados de Abel Ferreira fizeram mais um treino de olho no confronto com o rival que acontece na quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, na véspera do Derby, os atletas trabalharam conceitos táticos e bolas paradas. As atividades tiveram ausência dos lesionados Bruno Rodrigues e Paulinho, que seguem se recuperando de cirurgias no joelho esquerdo e na perna direita, respectivamente.

Ambos seguem sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O meia-atacante Felipe Anderson está em transição física depois de sentir dores no púbis. Nos últimos dias, o atleta participou de parte do treino e segue como dúvida para Abel Ferreira.