Oscar e Calleri vão às redes, e São Paulo goleia o Mirassol no Morumbis

O jogo

O São Paulo precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Oscar levou para dentro e cruzou para a área, na intenção de encontrar Calleri, que até tentou completar de primeira, mas a bola foi direto para o fundo das redes de Alex Muralha

Pouco depois, quase o segundo gol do Tricolor. Luciano tabelou com Calleri e fez o cruzamento rasteiro para Lucas chegar batendo de primeira, dentro da área, mas Muralha fez grande defesa. No rebote, Calleri teve seu chute bloqueado pela zaga do Mirassol. Grande chance para o São Paulo.

Com o passar do tempo o São Paulo passou a cometer muitos erros e não ameaçar com tanta frequência. Não demorou para o Mirassol empatar. Os visitantes foram avançando pela direita após bate-rebate, e Gabriel recebeu cruzamento sozinho dentro da área, dominando e batendo sem chances para o goleiro Rafael.

Na reta final do primeiro tempo o São Paulo acordou e tratou de recuperar a vantagem antes de ir para o intervalo. Primeiro, Lucas cruzou no segundo pau e Sabino ajeitou de cabeça para Oscar completar de carrinho, dentro da pequena área, mas conseguiu mandar por cima do travessão, perdendo uma chance inacreditável.

Mas, nos acréscimos, não teve jeito. Após Luciano perder uma chance cara a cara com Muralha, Igor Vinícius ficou com a sobra e cruzou baixo, obrigando Calleri a completar de carrinho, desta vez sem chances para o goleiro do Mirassol, marcando seu segundo gol no jogo.