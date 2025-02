Nova Iguaçu x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Botafogo fecha a oitava rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, quando encara o Nova Iguaçu a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita. O Glorioso soma nove pontos, três a menos que o adversário, embalado após a vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa, fora de casa. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Ganhando seu jogo, o Botafogo igualaria a pontuação do Nova Iguaçu, levando vantagem nos critérios de desempate - os times lutam pelo G4, zona de classificação para as semifinais. Resta saber como o Alvinegro chegará para este jogo, já que vem de derrota por 3 a 1 contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.