Na estreia de Willian José, Bahia empata com a Juazeirense pela Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, o Bahia empatou com a Juazeirense por 0 a 0, no Estádio Adauto Morais, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O duelo marcou a estreia do centroavante Willian José.

? Empate em Juazeiro. Jogando no Adauto Moraes, Bahia e Juazeirense ficam no 0 a 0 pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, Esquadrão chega a 4 pontos no regional e volta a campo neste domingo, pelo Baianão, contra o Colo Colo. #BBMP pic.twitter.com/Ods6hyjUCF