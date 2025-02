Memphis, do Corinthians, se manifesta sobre condenação em Mônaco e pede desculpas: "Cometi um erro"

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, se manifestou em suas redes sociais após ter sido condenado a quatro meses de prisão em Mônaco por dirigir sob o efeito de álcool, em agosto do ano passado, antes de assinar contrato com o Timão.

Em um comunicado divulgado em sua conta oficial no Instagram, o holandês pediu desculpas pelo ocorrido e assumiu "total responsabilidade" pelo caso.

"Gostaria de vir aqui e pedir desculpas. No verão passado, durante minhas férias em Mônaco, cometi um erro e decidi dirigir para casa depois de tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pegado um táxi, mas não o fiz, então gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação", escreveu o camisa 94.