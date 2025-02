Matheus Brasília exalta "resiliência" do Cruzeiro em vitória sobre o Sesi na Superliga masculina

Sada Cruzeiro derrota Sesi Bauru no tie-break, em uma grande batalha no Riachão

Saiba mais: https://t.co/LCfuG2kVC5 pic.twitter.com/sX2WA6mlow

? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) February 5, 2025

Com o resultado positivo, o Cruzeiro, líder do torneio, alcançou 39 pontos e embalou a sétima vitória seguida na competição. O Minas, que aparece logo atrás, venceu por 3 sets a 1 e diminuiu a diferença, que agora é de cinco pontos. Do outro lado, o Sesi chegou a 28 somados, na quinta posição.

O Cruzeiro retorna às quadras no próximo sábado, contra Joinville, pela 16ª rodada da Superliga. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Centreventos Cau Hansen. Já no domingo, o Sesi encara o Blumenau, também pela 16ª rodada da competição. O jogo acontece às 11h30, na Arena Paulo Skaf.