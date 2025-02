Lucas completa 200 jogos pelo São Paulo nesta quarta-feira

Lucas Moura completou 200 jogos pelo São Paulo nesta quarta-feira, no confronto com o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O atacante, que conquistou a Copa Sul-Americana de 2012, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2023, soma 53 gols e 34 assistências com a camisa tricolor.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Lucas Moura foi promovido ao time profissional em 2010, após a conquista da Copinha daquele ano. O atacante permaneceu no Tricolor por três temporadas antes de se tornar a venda mais cara do futebol brasileiro na época, se transferindo para o Paris Saint-Germain.