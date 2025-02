Juventude x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude enfrenta o Grêmio às 22h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Juventude mais uma vez faz boa campanha no Estadual. A equipe lidera sua chave e tenta acabar com a hegemonia da dupla Gre-Nal. Já o Grêmio também chega embalado para o confronto, com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato.

ONDE ASSISTIR