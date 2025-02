Hugo Calderano supera nigeriano e avança às oitavas de final do WTT Singapura Smash

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano se classificou nesta quarta-feira para as oitavas de final do WTT Singapura Smash, competição equivalente a um Grand Slam da modalidade. Em duelo válido pela segunda rodada da competição, o carioca de 28 anos venceu o nigeriano Quadri Aruna (20º) por 3 sets a 1 (8/11, 11/9, 11/5 e 11/6).

Marcos Freitas/ WTT

O próximo adversário de Hugo no WTT Singapura Smash será Lin Yun-Ju (12º), de Taipei. A partida está marcada para as 9h20 (de Brasília) desta quinta-feira.