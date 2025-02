Herói da Copinha em 2024, Kayke encontra dificuldade para convencer comissão técnica do Corinthians

O meia-atacante Kayke, autor do gol do título do Corinthians na Copinha de 2024, encontra dificuldade para convencer a comissão técnica do profissional. O jovem foi relacionado apenas para um jogo nesta temporada, contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Kayke não tem agradado a Ramón e Emiliano Díaz nos treinamentos e, por isso, não tem sido levado aos jogos. Na visão da comissão, o atleta tem treinado em um ritmo abaixo do esperado em relação aos companheiros.

Após a vitória contra o Noroeste, no último sábado, Emiliano foi direto ao falar sobre a ausência do garoto nas partidas do Estadual.