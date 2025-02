"Fomos infelizes", afirma Pepa após derrota do Sport para o Fortaleza

Em entrevista coletiva, o técnico Pepa afirmou que não tem titulares definidos, após o questionamento das ausências de Lucas Lima e do atacante Gonçalo Paciência da equipe inicial.

"Não tem titular absoluto aqui. Precisamos de todos, todos querem jogar, todos querem jogar no Sport, e tudo gira em torno de opções. Quem entrou foi muito bem, mas fomos infelizes contra uma equipe junta há muito tempo", disse o treinador.

Com a derrota, o Sport permaneceu com três pontos, na quarta posição do grupo A da Copa do Nordeste.

"A camisa do Sport é pesada e nós temos que ajudar todos os atletas. Não quero centralizar os erros, porque todos vão errar. Os erros fazem parte do processo, e vamos continuar buscando a melhora sempre", relatou o português.

No próximo sábado, o Sport recebe o Maguary, novamente na Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Pernambucano, às 16h30 (de Brasília).