Flamengo goleia Portuguesa-RJ e assume a liderança provisória do Campeonato Carioca

O revés foi sentido pela Portuguesa. Tanto que o Flamengo dominou os minutos finais e quase ampliou com Luiz Araújo. Mesmo assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou com uma postura mais ofensiva, em busca do empate. A equipe assustou aos sete minutos, quando MV levou a melhor sobre a zaga e mirou Helio Paraíba na pequena área. No entanto, a zaga rubro-negra salvou o lance. Em seguida, Cleiton tentou fazer o corte após escanteio e mandou no próprio travessão.

No entanto, na primeira vez que chegou ao ataque, o Flamengo ampliou o marcador em Uberlândia. Ayrton Lucas foi lançado na área e escorou de cabeça, Douglas Borges não conseguiu fazer o corte e viu Luiz Araújo aparecer para mandar para a rede.

No minuto seguinte ao gol, o Flamengo chegou com velocidade e Daniel Sales acabou derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Arrascaeta aos 14 minutos.

Mesmo com a vitória encaminhada, os flamenguistas não diminuíram o ritmo. A Portuguesa ainda tentou marcar o seu de honra, mas viu o Flamengo chegar ao quarto aos 25 minutos. Arrascaeta deu belo passe para Matheus Gonçalves, que tocou na saída do goleiro.