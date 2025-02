Facundo Torres ganha pontos com Abel e vive expectativa de primeiro clássico pelo Palmeiras

O atacante Facundo Torres tem ganhado pontos com o técnico Abel Ferreira. O uruguaio foi titular do Palmeiras na vitória sobre o Guarani, no último domingo, pelo Campeonato Paulista, e vive a expectativa de jogar seu primeiro clássico com a camisa alviverde.

O técnico Abel Ferreira vinha rodando o elenco do Palmeiras e, portanto, o jogador ficou fora do embate contra o Santos, no dia 22 de janeiro, o primeiro clássico do Verdão em 2025.

Facundo, porém, apareceu entre os onze iniciais na última partida do Alviverde, diante do Guarani, em Campinas. Esta foi a primeira vez na temporada que Abel escalou o time considerado "ideal". Ele montou uma equipe sem centroavantes e utilizou Mauricio como um falso 9.