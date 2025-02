Ex-São Paulo, Beraldo analisa bom momento do PSG e fala sobre Liga dos Campeões

Além da liderança no Campeonato Francês, o PSG conquistou a Supercopa Francesa e classificações na Copa da França e na Liga dos Campeões em janeiro. Beraldo pregou cautela, mas disse que o torneio europeu é um grande objetivo para o clube.

"Vamos dar um passo de cada vez. Já superamos muitas adversidades nessa temporada com ajustes importantes na equipe, mas ainda estamos na metade do caminho. É claro que pensamos muito na Champions, um grande objetivo do clube para o qual estamos nos preparando todos os dias, mas o próximo jogo é sempre o mais importante no futebol", pontuou.

O PSG se classificou para os playoffs da Liga dos Campeões, etapa na qual enfrentará o Stade Brest, também da França. Os duelos estão marcados para os dias 11 e 19 de fevereiro. Quem avançar terá como adversário nas oitavas de final Barcelona ou o Liverpool.

Antes, a equipe segue concentrada no Campeonato Francês. O PSG recebe o Monaco nesta sexta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 21ª rodada do torneio.