Evolução do Corinthians como visitante vira trunfo para clássico contra o Palmeiras

O Corinthians tem a chance de quebrar um incômodo jejum no Derby de quinta, já que não vence o rival no Allianz desde fevereiro de 2019. No último compromisso entre os times na casa do clube alviverde, os mandantes venceram por 2 a 0, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024.

O Palmeiras chega para o Derby após ter goleado o Guarani por 4 a 1, em Campinas. Já o Corinthians, com equipe alternativa, derrotou o Novorizontino pelo placar mínimo também fora de casa.

Veja os últimos sete jogos do Corinthians como visitante:

9/11/2024 - Vitória 1 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



30/11/2024 - Criciúma 2 x 4 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



8/12/2024 - Grêmio 0 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)