Escalação do Corinthians: Ramón comanda treino tático e terá desfalque de volante para o Derby

A equipe do Parque São Jorge, no momento, detém a melhor campanha do Paulistão e lidera o Grupo A do torneio, com 18 pontos conquistados. Porém, o segundo colocado Mirassol, com 15 pontos, ainda tem um compromisso a menos. Inter de Limeira, com cinco, e Botafogo-SP, com três, são os outros integrantes da chave.