E o Rony? Jogador não atrai novas ofertas após negociação frustrada e pode ficar no Palmeiras

O Santos também mostrou-se interessado pelo atacante, mas as conversas não avançaram. Apesar de avaliar o mercado brasileiro, Rony priorizava uma saída para um time do exterior.

O atacante, porém, começa a entrar em uma contagem regressiva para definir o seu destino. Isso porque a janela de transferências no Brasil irá fechar no dia 28 de fevereiro, ou seja, o atleta e seu estafe têm mais 23 dias para fecharem com outra equipe. Caso contrário, Rony permanecerá no Palmeiras.

O camisa 10 participou de toda a pré-temporada do Alviverde, mas não teve nenhuma oportunidade no Campeonato Paulista, competição em que foi inscrito. O jogador de 29 anos sequer foi relacionado por Abel Ferreira nas seis primeiras rodadas do torneio.

Recentemente, a presidente do clube, Leila Pereira, chegou a dizer que o ciclo de Rony no Verdão havia se encerrado. Ele defende o time palestrino desde 2020 e, neste período, conquistou 11 títulos. Foram, ainda, 70 gols e 32 assistência em 283 partidas.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão está na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos.