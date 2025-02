De volta ao Santos, Neymar completa 33 anos e inicia novo capítulo na carreira

Esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, promete ser especial para Neymar. O atacante completa de 33 anos de vida e fazer a sua reestreia com a camisa do Santos.

O astro brasileiro está de volta para o clube que o revelou 12 anos depois. O contrato é curto, com validade apenas até o final de junho, mas o retorno para casa era algo necessário para o ídolo alvinegro, que busca reencontrar a sua felicidade.

"Algumas decisões fogem da lógica do futebol e algumas são impactantes. No começo de janeiro não imagina sair do Al-Hilal e voltar para o Santos. Estava muito feliz lá, minha família também, estava adaptado e cheio de vontade de jogar. As coisas aconteceram e tive que tomar uma decisão. Comecei a entristecer no dia a dia e não estava sendo bom para minha cabeça. Surgiu a oportunidade de voltar e não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia quis voltar. Deu certo. Estou muito contente, eu, minha família e meus amigos. Energia renovada. Me sinto com 17 anos de novo", declarou.