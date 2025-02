Cuca enaltece vitória do Atlético-MG, mas cita falta de eficiência como "maior defeito"

"A última bola, escolhas, passa muito pelas decisões. Vamos melhorar nisso, porque faz parte da sequência de jogos, pegar o timing exato que ainda não estamos tendo. Isso é nosso maior defeito. Estamos criando muitas oportunidades, mas fazendo poucos gols. Pelo volume podíamos marcar mais e isso vem com o tempo", adicionou o técnico.

???? FIM DE JOGO! COM MAIS UM GOLAÇO DE HULK, GALO VENCE O ATHLETIC NO MINEIRÃO E CHEGA A 10 PONTOS NO CAMPEONATO MINEIRO.#VamoGalo #CAMxATH ??? pic.twitter.com/aVfcntX61D

? Atlético (@Atletico) February 5, 2025

Na partida disputada no Mineirão, o Atlético-MG finalizou, no total, 13 vezes, sendo sete no gol. Porém, apesar da grande intensidade, o Galo perdeu chances e marcou uma única vez, com Hulk, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Na próxima rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro, líder do Grupo C. A bola rola no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão. Cuca pontuou a forte sequência de jogos do Galo, que, nos últimos sete dias, fez três jogos.