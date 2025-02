Cuca alcança a marca de 250 jogos pelo Atlético-MG em vitória pelo Mineiro; veja números do técnico

Nesta terça-feira, o Atlético-MG venceu o Athletic por 1 a 0, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A vitória marcou o 250º jogo de Cuca no comando técnico do Galo.

Cuca, que iniciou em 2025 sua quarta passagem pelo Galo, possui 137 vitórias, 58 empates e 55 derrotas à frente do clube mineiro, com 62,5% de aproveitamento. Além disso, o Atlético-MG marcou 413 gols e sofreu 238 com o treinador.