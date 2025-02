Coutinho marca, mas Vasco sofre virada do Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

O Fluminense conquistou importante resultado ao vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. Os tricolores chegaram a dez pontos no Campeonato Carioca e se aproximaram da zona de classificação para as semifinais. Já os cruzmaltinos seguem com 13, na terceira colocação. O time perdeu a invencibilidade na temporada e a chance de assumir a liderança do torneio. O dono da ponta é o Flamengo, que tem a mesma quantidade.

O Vasco abriu o placar no início do jogo, com Coutinho. O Fluminense virou ainda no primeiro tempo, com Thiago Silva e Germán Cano

O Vasco volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa, em São Januário. Já o Fluminense joga no sábado o clássico contra o Flamengo, no Maracanã.