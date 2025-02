Corinthians lidera o Campeonato Paulista em média de desarmes; veja os números

No elenco corintiano, quem mais se destaca no quesito é o lateral direito Matheuzinho, com média de 4,0 desarmes por partida. Raniele (3,0) e Ryan (2,3) fecham o top-3.

Desde que Ramón Díaz assumiu o Corinthians, no segundo semestre de 2024, a equipe tem se notabilizado por intensificar a pressão no portador da bola. A ideia da comissão técnica é ter uma equipe agressiva, que retome a bola o quanto antes assim que perdê-la.

Na vitória por 1 a 0 contra o Grêmio Novorizontino, na última segunda-feira, o Corinthians desarmou 22 vezes, igualando o maior número da temporada. A equipe também havia conseguido 22 roubadas de bola no triunfo diante do Velo Clube, na segunda rodada.

O Corinthians visita o Palmeiras nesta quinta-feira à noite, no Allianz Parque. O Derby será mais um desafio para o sistema defensivo do Timão, que mesmo com as estatísticas favoráveis, vem oscilando nos primeiros duelos de 2025.