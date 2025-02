Com Willian José, Bahia divulga lista de relacionados para próximo duelo da Copa do Nordeste

? Saiu a lista! Técnico @rogerioceni convocou 24 atletas pro duelo de hoje pela Lampions. Leia mais no site oficial ?? https://t.co/CTDUHyYQpd #BBMP pic.twitter.com/EginITfvat

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 5, 2025





Willian José é o quarto maior artilheiro brasileiro do Campeonato Espanhol, com 82 gols. No país, atuou por Real Madrid, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis, tendo conquistado 3 Copas do Rei.

O atleta também passou pelo Wolverhampton na temporada de 20/21, e no Spartak Moscow, onde estava antes de se transferir para o clube baiano.