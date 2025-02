Com Grenal à vista, Internacional poupa peças importantes contra o Brasil de Pelotas

O Internacional entra em campo na noite desta quarta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Para a partida, o Colorado irá poupar alguns de seus principais jogadores. Isso porque, no próximo compromisso, enfrenta o Grêmio.

Em controle de carga, por conta da sequência de jogos, Alan Patrick, Fernando, Vitão e Bernabei não participarão do confronto diante do Brasil de Pelotas.

No departamento médico, Luis Otávio (lesão muscular no adutor da coxa direita), Clayton, Bruno Tabata e Rochet completam a lista de desfalques do Internacional para o duelo desta noite. O goleiro apresentou boa evolução e a previsão é de que inicie os trabalhos de campo supervisionados pelo departamento médico nos próximos dias.