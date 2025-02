Clube do Remo lança camisa em alusão aos 120 anos de história

Um detalhe especial está nas costas do novo manto, com uma versão estilizada do escudo usado de 1911 a 1914, juntamente com uma aplicação dos anos de 1905 (fundação) e 2025.

"O Clube do Remo se orgulha dos seus 120 anos de história, por ser um Clube de tradição e o maior da Amazônia. O conceito da camisa tem como proposta homenagear os 120 anos do Clube do Remo e trazer para o nosso torcedor a história construída até aqui. Todos os detalhes dessa nova camisa foram pesquisados e desenvolvidos pelo marketing do Remo em parceria com a Volt que vem dando certo", disse o gerente de marketing do Remo, Diego Freitas.