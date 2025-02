Cédric Soares aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo no sábado

Cédric Soares teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (5). Com isso, o lateral-direito português já não possui nenhum impeditivo burocrático para estrear pelo São Paulo no sábado (8), contra o Bragantino.

Cédric Soares foi apresentado como novo reforço tricolor nesta semana e já se colocou à disposição do técnico Luis Zubeldía para jogar. O treinador argentino, contudo, falou após a derrota para o Santos que o português ainda não está pronto fisicamente para ser utilizado.

O jogador assinou contrato com o São Paulo válido somente até abril, data que coincide com o fim do Campeonato Paulista. Se atingir algumas metas, entretanto, seu vínculo será renovado automaticamente até o fim da atual temporada.